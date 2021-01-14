الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل توجد علاقة بين أمراض اللثة والإصابة بمشاكل القلب؟

هل توجد علاقة بين أمراض اللثة والإصابة بمشاكل القلب؟
0

تواصل – وكالات:

أوضحت دراسة حديثة، أن عدم علاج عدوى الأسنان قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 2.7 مرة.

وقال أخصائي الأسنان، الدكتور ريتشارد ماركيز، في حديث حصري مع صحيفة إكسبرس البريطانية، إن التهابات الأسنان واللثة قد تنتقل إلى مجرى الدم الذي ينقلها بدوره إلى القلب.

وعندما سئل عما إذا كانت الأسنان المصابة يمكن أن تسبب تسارع في ضربات القلب، أجاب الدكتور ماركيز: “يمكن أن تسبب التهابات الأسنان أيضًا خفقان القلب لأن الجسم يقاتل للسيطرة على العدوى، وهذا يدفع القلب للعمل بجهد أكبر”.

وبحسب الدكتور ماركيز فإن العديد من الدراسات السابقة، وجدت أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية في القلب، بما في ذلك النوبات القلبية.

وحذر الدكتور ماركيز، من تجاهل علاج أمراض اللثة، لأنها قد تزيد من مخاطر جميع أنواع المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وحتى الخرف.

وقدم الدكتور ماركيز أهم نصائح للعناية بصحة الفم على النحو التالي:

– تناول كمية منخفضة من السكر، حيث تتغذى بكتيريا الفم الضارة على السكر.
– تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، لإزالة البلاك والبكتريا.
– زيارة طبيب أسنان وأخصائي صحة الأسنان كل ستة أشهر على الأقل.
– استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين، لقتل البكتريا الضارة.
– الغرغرة بالماء والملح إذا لم يتوفر غسول الفم.

مواد ذات صلة

تعرّف على طريقة احتساب المسافة المناسبة بين العين وشاشة التلفاز

تعرّف على طريقة احتساب المسافة المناسبة بين العين وشاشة التلفاز

أطباء ينصحون بطريقة صحية لتناول الفول السوداني

أطباء ينصحون بطريقة صحية لتناول الفول السوداني

دراسة تحذر من «كتم العطس».. يؤدي إلى أعراض خطيرة

دراسة تحذر من «كتم العطس».. يؤدي إلى أعراض خطيرة

من بينها الأكل بسرعة.. 8 أسباب لانتفاخ البطن المفاجئ

من بينها الأكل بسرعة.. 8 أسباب لانتفاخ البطن المفاجئ

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>