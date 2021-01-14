فتح باب القبول في المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة «جندي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 / 6 / 1442 هــ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 8 / 6 / 1442 هــ، وفقاً للشروط التالية:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

ان يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.