الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فتح باب القبول في المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة «جندي»

فتح باب القبول في المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة «جندي»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 / 6 / 1442 هــ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 8 / 6 / 1442 هــ، وفقاً للشروط التالية:

  • أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
  • أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
  • ان يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
  • ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
  • ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
  • أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
  • توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

مواد ذات صلة

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

«الوطني للتعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات

«الوطني للتعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>