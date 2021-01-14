«طرد مشبوه».. الشرطة تطوق أحد شوارع العاصمة الأمريكية 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على طرد مشبوه في شارع بالعاصمة الأمريكية واشنطن حيث تم تطويق الموقع والتحقيق في الأمر، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة العربية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد باشرت السبت الماضي التحقيق في معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول في واشنطن.

وأوضحت القناة، استنادا إلى الشرطة، أن عناصرها تلقوا معلومات تفيد بوجود طرد مشبوه أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع الكابيتول.

وهذا البلاغ هو الرابع على الأقل الذي تتلقاه الشرطة خلال أسبوع ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.