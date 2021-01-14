توضيح من «المياه الوطنية» بشأن القراءة التقديرية للعدادات (فيديو)

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أوضحت شركة المياه الوطنية أن القراءة التقديرية للعدادات، والتي تُحتسب على متوسط الاستهلاك لآخر أشهر، تتغير مباشرة عقب القراءة الفعلية للعدادات.

وقال نائب رئيس الشركة للعناية بالعملاء، عبد الله البيشي، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إن الشركة أرسلت 700 عداد ظلت تعمل لأكثر من عام لمختبرات عالمية مختلفة، وكانت جميع النتائج أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأضاف “البيشي” أن الشركة بدأت تطبيق المعايرة على العدادات من خلال إرسال عينة منها إلى مختبرات عالمية في الخارج للتأكد من جودتها، وأن الفاتورة التقديرية التي صدرت لبعض المشتركين تم احتسابها بمتوسط الاستهلاك خلال آخر 3 أشهر.

ولفت نائب رئيس الشركة للعناية بالعملاء إلى أنه حال كانت الفاتورة الرابعة التي تمت قراءتها فعليا، بمبلغ أقل من الذي تم تقديره في الأشهر الماضية، يتم احتساب الفواتير الماضية وفق الشهر الرابع، ويتم وضع المبلغ الزائد رصيدا في حساب العميل.