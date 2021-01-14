توضيح مهم من شركة المياه بشأن القراءة التقديرية للعدادات

تواصل – فريق التحرير :
أكدت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وأوضحت شركة المياه بحسب قناة “الإخبارية”، أنها قامت بإرسال مجموعة من العدادات لمختبرات عالمية وأثبتت نجاحها.
وبشأن القراءة التقديرية للعدادات، قالت الشركة: “9.7 كانت القراءة التقديرية لعدادات الشركة، ونحتسب في القراءة التقديرية متوسط الفواتير خلال 3 أشهر”.
الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد الموكلي، أوضح في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، أن اللجوء للقراءات التقديرية لاستهلاك المياه واحتساب المبالغ بناء عليها في بعض الأوقات، يأتي بسبب وجود عائق أمام قراءة العداد أحياناً أو قد يحدث أثناء القراءة خلل فني بين اللاقط وعداد المياه لدى المستفيد، ويحق للعميل الاعتراض حين ملاحظته لأي خطأفي احتساب قيمة استهلاكه.
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