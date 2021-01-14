الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح مهم من شركة المياه بشأن القراءة التقديرية للعدادات

توضيح مهم من شركة المياه بشأن القراءة التقديرية للعدادات
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأوضحت شركة المياه بحسب قناة “الإخبارية”، أنها قامت بإرسال مجموعة من العدادات لمختبرات عالمية وأثبتت نجاحها.

وبشأن القراءة التقديرية للعدادات، قالت الشركة: “9.7 كانت القراءة التقديرية لعدادات الشركة، ونحتسب في القراءة التقديرية متوسط الفواتير خلال 3 أشهر”.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد الموكلي، أوضح في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، أن اللجوء للقراءات التقديرية لاستهلاك المياه واحتساب المبالغ بناء عليها في بعض الأوقات، يأتي بسبب وجود عائق أمام قراءة العداد أحياناً أو قد يحدث أثناء القراءة خلل فني بين اللاقط وعداد المياه لدى المستفيد، ويحق للعميل الاعتراض حين ملاحظته لأي خطأفي احتساب قيمة استهلاكه.
 

مواد ذات صلة

«حماية المستهلك» تنشر الرابط الجديد لاستقبال شكاوى «فواتير المياه» 

«حماية المستهلك» تنشر الرابط الجديد لاستقبال شكاوى «فواتير المياه» 

«المواصفات» تمنع المقاولين من استخدام منتجات لا تحمل علامة الجودة

«المواصفات» تمنع المقاولين من استخدام منتجات لا تحمل علامة الجودة

«حماية المستهلك» تطلق رابطاً جديداً لاستقبال «شكاوى المياه»

«حماية المستهلك» تطلق رابطاً جديداً لاستقبال «شكاوى المياه»

‏«حماية المستهلك» تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

‏«حماية المستهلك» تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>