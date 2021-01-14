توضيح مهم من شركة المياه بشأن القراءة التقديرية للعدادات

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أكدت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأوضحت شركة المياه بحسب قناة “الإخبارية”، أنها قامت بإرسال مجموعة من العدادات لمختبرات عالمية وأثبتت نجاحها.

وبشأن القراءة التقديرية للعدادات، قالت الشركة: “9.7 كانت القراءة التقديرية لعدادات الشركة، ونحتسب في القراءة التقديرية متوسط الفواتير خلال 3 أشهر”.