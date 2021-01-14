«تقويم التعليم» تُطلق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين

تواصل – واس :

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين -تجريبيًا- عبر المقرات المحوسبة تمكّن المكفوف من التحكم في أداء الاختبار، وذلك بحضور رئيس الهيئة معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حيث تأتي ضمن الخيارات الإستراتيجية للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم، وتحقق أهداف الهيئة ومسؤولياتها في خدمة جميع المستفيدين والمستفيدات من المقاييس والاختبارات.

وأكدت الهيئة حرصها على إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين للحصول على خدماتها وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنصة الخاصة بهم، وحيث إن الإعاقات التي تصاب بها هذه الفئة متعددة ومختلفة الدرجات، فقد عملت الهيئة على خدمة كل منها بالطريقة التي تناسب إمكاناتها.

وأضافت أن العمل يبدأ مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معرفة نوع الإعاقة ودرجتها، وبناء عليها يحدد مسار أخذها للاختبار، فيُصمم الاختبار والأدوات المناسبة له.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على جميع متطلبات ذوي الإعاقة ومازالت تعمل عليها، بداية من تكييف الاختبارات وانتهاءً بتهيئة المكان لهم، حيث يجد ذوو الإعاقة ما يحتاجونه من عناية في مراكز اختبارات الهيئة المحوسبة المنتشرة في أنحاء المملكة، سواء كانت إعاقتهم حركية أم حسية.

وأشارت إلى أنها وفرت لذوي الإعاقة الحركية مسارات لتنقلهم باستخدام الكراسي المتحركة وأماكن لأخذ الاختبارات في المقرات المحوسبة، كما وفرت حاسبات وشاشات وأدوات يمكن التحكم فيها لتناسب كل فئة من ذوي الإعاقة، علمًا أنها تتواصل باستمرار معهم لتطوير خدماتها لهم، وبما يتناسب مع حاجات المستفيدين ومتطلباتهم.

الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن إتاحة التسجيل للمعلمين والمعلمات المكفوفين في اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال التواصل مع إدارة العناية بالمستفيدين على الرقم الموحد (920033555)، وطلب التسجيل قبل يوم الأربعاء الموافق 20 / 1 / 2021م لتسهيل إجراءاتهم في اختبارات الرخصة.