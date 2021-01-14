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«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، عن طريقة الإبلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي أو في حال وجود مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة .

وأوضحت “الزكاة والدخل” خلال فيديو توعوي نشرته على حسابها بتويتر، أنه يمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاه والدخل، أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذه هي القنوات الرسمية للإبلاغ.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدم بشكل مستمر فيديو توعوي تحت عنوان “بالمختصر ساعة توعية”، وذلك للرد على استفسارات المتابعين.

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