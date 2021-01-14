بالانفوجراف.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة للتغلب على الأرق

تواصل – فريق التحرير :
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح طبية للتخلص من الأرق، والحصول على قسط كافي من النوم يومياً.
ومن بين النصائح للتغلب على الأرق:
– عدم التوجه للفراش إلا عندما يشعر الإنسان بالنعاس.
– الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.
– تجنب النوم خلال النهار.
– تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.
– ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، والأفضل أن تكون قبل النوم بـ 5 ساعات.
– تجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها الطبيب.
– الامتناع عن الكافيين على الأقل 6 ساعات قبل النوم.
– تجنب التدخين.
– التعود على النوم والاستيقاظ في ميعاد ثابت.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة النوم بفترات كافية، لأن الإنسان يحتاج إلى عدد من ساعات النوم حتى يرتاح جسمه ودماغه.
النوم على نغمات الموسيقى يجلب الهم والغم ويطرد الراحة ويستدعي الاحزان .
لا افضل من قراءة آية الكرسي قبل النوم وذكر الله فهما سببان للراحة قبل النوم وأثناء النوم وبعد النوم