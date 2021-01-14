بالانفوجراف.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة للتغلب على الأرق

تواصل – فريق التحرير :

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح طبية للتخلص من الأرق، والحصول على قسط كافي من النوم يومياً.

ومن بين النصائح للتغلب على الأرق:

– عدم التوجه للفراش إلا عندما يشعر الإنسان بالنعاس.

– الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

– تجنب النوم خلال النهار.

– تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.

– ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، والأفضل أن تكون قبل النوم بـ 5 ساعات.

– تجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها الطبيب.

– الامتناع عن الكافيين على الأقل 6 ساعات قبل النوم.

– تجنب التدخين.

– التعود على النوم والاستيقاظ في ميعاد ثابت.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة النوم بفترات كافية، لأن الإنسان يحتاج إلى عدد من ساعات النوم حتى يرتاح جسمه ودماغه.