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تعرّف على طريقة احتساب المسافة المناسبة بين العين وشاشة التلفاز

تعرّف على طريقة احتساب المسافة المناسبة بين العين وشاشة التلفاز
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تواصل – د ب أ :

أكدت مجلة التكنولوجيا “Connect” على ضرورة وجود مسافة مناسبة بين العين والتلفاز لتجنب إجهاد العين أثناء المشاهدة.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يتم احتساب الحد الأدنى للمسافة بين العين والتلفزيون من خلال ضرب حجم الشاشة في 1.5 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 3840×2160 بيكسل (UHD)،

وضربها في 3 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 1920×1080 بيكسل (Full HD). ويمثل حاصل الضرب مسافة الجلوس بالسنتيمترات.

فإذا كان قُطر شاشة التلفزيون يبلغ 65 بوصة، فإن المسافة بين العين والشاشة ينبغي ألا تقل عن 2.40 متر بالنسبة لدقة الوضوح Full HD، في حين ينبغي ألا تقل هذه المسافة عن 1.20 متر مع دقة الوضوح UHD من نفس الحجم.

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