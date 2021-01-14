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«جنرال موتورز» تنتج شاحنات كهربائية وسيارة أجرة طائرة (فيديو)

«جنرال موتورز» تنتج شاحنات كهربائية وسيارة أجرة طائرة (فيديو)
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تواصل – أ ف ب :

أعلنت “جنرال موتورز” عن خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال السيارات الكهربائية، تتمثل في إطلاقها شركة “برايت دروب” المتفرعة منها والتي ستختص بتصنيع شاحنات كهربائية مخصصة للتسليم والخدمات اللوجستية، في حين كشفت الشركة النقاب عن “تاكسي” طائر ستنتجه مستقبلاً.

وأشارت الشركة إلى أن “برايت دروب إي بي 1” ستصبح متوافرة في “مطلع 2021″، وهي من دون سائق وتُستَخدَم لمسافات قصيرة، ومزودة مستوعباً كبيراً للتسليم ويمكن أن تبلغ حمولتها بسهولة 90 كيلوغراماً.

أما المركبة الأخرى التي ستوفرها “جنرال موتورز” فهي “برايت دروب إي في 600″، وهي شاحنة تكفي شحنتها الكهربائية لمسافة 400 كيلومتر وتعمل ببطارية “ألتيوم” التي طورتها الشركة المصنعة. وستكون هذه المركبة الجديدة متاحة “بحلول نهاية عام 2021”.

وستكون “فيديكس إكسبرس” التابعة لشركة”فيديكس” للنقل أول زبون لهذه المركبة الجديدة.

من جهة أخرى، كشفت “جنرال موتورز” الثلاثاء عن ملامح سيارة أجرة كهربائية كهربائية وذاتية القيادة تعتزم إنتاجها على المدى الأبعد، تدخل بها السباق لإنتاج السيارات الطائرة.

ووفقاً لشريط فيديو عن نموذج أولي افتراضي لهذه السيارة، يتبين أن في إمكانها نقل راكب واحد من سطح مبنى إلى آخر، والإقلاع والهبوط عمودياً، بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة.

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