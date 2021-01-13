«شؤون الحرمين» تحدد آلية الدراسة في معاهد وكليات المسجدين الحرام والنبوي

تواصل – فريق التحرير:

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل المتوسط والثانوي بمعهدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية السابقة وعن بُعد في كليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لتفادي آثار الجائحة العالمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم اليوم استمرار التعليم عن بُعد⁩ حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني وفق الآلية السابقة واستكمالاً لخطط تطوير التعليم عن بعد التي تواصل رئاسة شؤون الحرمين استحداثها لتطوير المنظومة التعلمية في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي.