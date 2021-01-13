«خبير تقني» يكشف تحديث «واتساب» هدفه إعلاني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

طمأن خبير تقني الجميع بشأن التحديث الجديد لتطبيق واتساب، والذي يجبر المستخدمين على مشاركة مزيد من البيانات مع “فيسبوك” المالكة للتطبيق، ومنع الذين يرفضون الموافقة عليها من استعمال حساباتهم.

وأوضح الخبير سعيد الدويزني، خلال حديثه أمس الأربعاء لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن التطبيق يهدف للاستفادة من البيانات في الجانب الإعلاني فقط.

وأضاف “الدويزني” أن التطبيق يريد أن يعرف اهتمامات المستخدمين بحيث يرسل الإعلانات لكل فئة حسب ما تهتم به، مبينا أن جميع التطبيقات المجانية يكون العميل هو الثمن.

وطالب الخبير سعيد الدويزني رجال الأعمال في المملكة بضرورة العمل على إنشاء تطبيق داخلي، خاصة أن العامة لن يتخلوا عن واتساب ويتجهوا للتطبيقات البديلة؛ كون من يعرفونهم موجودين فيه.