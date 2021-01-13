ماذا بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟.. «متحدث التعليم» تجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه بعد مرور الـ 10 أسابيع من الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني، سيتم تقييم الوضع بشكل كامل بإذن الله.

وأضافت “الشهري” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن أي قرار يتعلق بشأن الدراسة يعود إلى عملية التقييم للوضع الذي سيتم خلال الـ 10 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت مساء اليوم الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأضافت وزارة التعليم” يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا”.

بينما تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.