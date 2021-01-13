الرياض.. ضبط مواطن حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 5 / 1442 هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل من الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.