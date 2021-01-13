الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 كياناً وشركة تابعة لإيران

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا منها شركات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، حيث شملت العقوبات منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن المنظمتين تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أمس الثلاثاء في سلسلة تغريدات على “تويتر” أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأميركية.

وأشار بومبيو إلى أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا.