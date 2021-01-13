«الصحة العالمية»: سلالة كورونا المتحورة انتشرت في 50 دولة

تواصل- وكالات :

باتت السلالة المتحوّرة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 دولة.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إلى أنّ “نوعًا آخر مثيرًا للقلق” لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق

وأوضحت المنظمة “كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات”

وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في ديسمبر بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليما ومنطقة

اما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وابلغ عنها لأول مرة في 18 كانون الأول/ديسمبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة

وذكر التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية “من التحقيقات الأولية القائمة في جنوب إفريقيا، من الممكن أن تكون السلالة المتغيرة الجديدة أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة في جنوب إفريقيا سابقًا”

وأضاف “علاوة على ذلك، في حين يبدو أن هذه السلالة الجديدة لا تتسبب بمرض أكثر خطورة فإن الزيادات السريعة الملحوظة في عدد الحالات تعرض الانظمة الصحية للضغط”