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بشرى سارة من الأرصاد بشأن توقعات طقس الغد

بشرى سارة من الأرصاد بشأن توقعات طقس الغد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع مركز طقس العرب ارتفاع درجات الحرارة نسبياً غدا في المملكة ليصبح الطقس دافئًا نسبيًا في أجزاء مختلفة من البلاد، يميل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز.

كما توقع طقس العرب، فرصة لهطول زخات أمطار بأجزاء من الجوف والحدود الشمالية وتبوك قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة في مختلف المناطق تنشط على أجزاء من تبوك بحيث تثير الغبار والأتربة.

ومن المتوقع، استمرار فرصة هطول زخات من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من غرب منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، قد تطال بعض سواحل البحر الأحمر مع ساعات بعد منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح معتدلة السرعة في مختلف المناطق.

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