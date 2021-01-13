القرآن روح تحيا به القلوب للشيخ عبدالعزيز الراجحي

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نشر حساب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي على “تويتر”، مقطع تطرق فيه إلى عظمة وشرف القرآن الكريم.

وقال الشيخ في المقطع حيث تحدث عن القرآن الكريم: “هذا القرآن روح، روح تحيا به القلوب، كما تحيا الأجساد بالروح، وهو نور للقلوب، كما أنه نور للأبصار سماه الله روحاً وسماه الله نورا، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقة عليه، وسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه.

قال الله تعالى “وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم”.