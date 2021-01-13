بعد تويتر وفيسبوك.. «يوتيوب» يقرر حظر حساب «ترامب»

تواصل- فريق التحرير:

قرر موقع “يوتيوب” الانضمام إلى فيسبوك وموقع التغريدات القصيرة” تويتر” حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من نشر أي مقاطع فيديو لمدة 7 أيام.

كما قرر حذف أخر مقطع قام بتحميله على الحساب وذلك بوصفه “مخالفاً لمعايير المنصة”.

وكشف تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن منصة يوتيوب قررت اتخاذ ذلك القرار مؤخراً بعدما أقدمت العديد من المنصات على خطوة حظر ترامب من الاستخدام، حيث قام كل من فيسبوك وتويتر وشوبيفاي وريديت وغيرها من المنصات بحظر ترامب من استخدام منصاتها بسبب ما اعتبروه تحريضاً على العنف بعدما قام العديد من أنصاره باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.