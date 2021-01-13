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«الداخلية» تحذر المواطنين من السفر إلى عدة دول دون إذن مسبق

«الداخلية» تحذر المواطنين من السفر إلى عدة دول دون إذن مسبق
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تواصل- فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 8 يناير 2021م بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من تاريخ 18 / 8 / 1442هـ ، الموافق 31 / 3 / 2021 م ، وحرصاً من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد حذّرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها .
كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس ، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم . والله ولي التوفيق .

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