«الوطني للتعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة بالرياض، وفق المسميات التالية:
– الوظائف الشاغرة:
- مصمم جرافيك أول
- كاتب تقني
- محلل بيانات
- دعم فني
- مهندس شبكات
- مطوّر
- مراقب جودة أعمال
- أخصائي نظم تعليمية
- مدير مالي
- مشرف صيانة
- موظف أمن
- مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)
- كاتب محتوى
- مصمم تجربة المستخدم
- سكرتير تنفيذي
- أخصائي تدريب وتوعية
- موظف استقبال
- سائق
- أخصائي مشتريات
- أخصائي توظيف
- مدير إدارة تطوير الأعمال
- مدير إدارة المراجعة الداخلية
» وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).