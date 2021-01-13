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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الوطني للتعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات

«الوطني للتعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة بالرياض، وفق المسميات التالية:

– الوظائف الشاغرة:

  • مصمم جرافيك أول
  • كاتب تقني
  • محلل بيانات
  • دعم فني
  • مهندس شبكات
  • مطوّر
  • مراقب جودة أعمال
  • أخصائي نظم تعليمية
  • مدير مالي
  • مشرف صيانة
  • موظف أمن
  • مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)
  • كاتب محتوى
  • مصمم تجربة المستخدم
  • سكرتير تنفيذي
  • أخصائي تدريب وتوعية
  • موظف استقبال
  • سائق
  • أخصائي مشتريات
  • أخصائي توظيف
  • مدير إدارة تطوير الأعمال
  • مدير إدارة المراجعة الداخلية

» وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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