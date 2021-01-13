الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق لمدة 3 أيام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى من يوم الخميس إلى يوم السبت 1- 1442/6/3هـ.

وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة، والحدود الشمالية، المدينة المنورة، منطقة حائل، منطقة القصيم، الرياض، الجوف، تبوك، الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.