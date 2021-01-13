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«ذي يزن بن هيثم».. تعرّف على أول ولي عهد في سلطنة عُمان

«ذي يزن بن هيثم».. تعرّف على أول ولي عهد في سلطنة عُمان
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تواصل – وكالات :

أصدر سلطان عُمان، الاثنين، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وبموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سيصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق وليا للعهد.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن “أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

ووفقاً لمواد من النظام الأساسي للدولة، فإن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة”.

ويعتبر “ذي يزن بن هيثم”، أكبر أبناء السلطان وهو من مواليد 21 أغسطس 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

وعمل “ذي يزن” سكرتيرا ثانيا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة.

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق كان قد تولى حكم البلاد قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.

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