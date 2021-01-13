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دراسة طبية تنصح بشرب القهوة يومياً للوقاية من نوع خطير للسرطان

دراسة طبية تنصح بشرب القهوة يومياً للوقاية من نوع خطير للسرطان
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة أن تناول بضعة أكواب من القهوة يومياً يساعد في الوقاية من سرطان البروستات.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة الصين الطبية، أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بسرطان البروستات، من الذين لا يشربون القهوة بانتظام.

وفي حين أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يكون ضارا بصحتك، فقد وجد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء والثدي ، ووجد الفريق أن أولئك المصابين بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة، كانوا أقل عرضة للوفاة بالمرض بنسبة 16% لو شربوا القهوة.

 وأجرى الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانيةBMJ Open، الدكتور كيفنغ وانغ في جامعة الصين الطبية.

 وانكب الباحثون على العمل في بيانات من 16 دراسة ذات صلة نُشرت قبل سبتمبر 2020، ووجدوا 15 مقارنة بين الاستهلاك المرتفع والمنخفض للقهوة وخطر الإصابة بسرطان البروستات – 13 من المخاطر المقاسة المرتبطة بفنجان من القهوة كل يوم.

 

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