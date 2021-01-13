تشمل إعفاءات القروض.. «المالية» تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة المالية عن عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، لجميع المستفيدين وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأفراد.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتمثل في:

– خدمات المصروفات: مثل سيارات موظفي الدولة واستعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات .

– خدمات المقررات والقواعد: مثل الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مصوغات صرف العوائد السنوية .

– الخدمات العامة: مثل إعفاءات القروض.

وأشارت إلى أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقعها الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد :هنا.