تشمل إعفاءات القروض.. «المالية» تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت وزارة المالية عن عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، لجميع المستفيدين وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأفراد.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتمثل في:
– خدمات المصروفات: مثل سيارات موظفي الدولة واستعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات .
– خدمات المقررات والقواعد: مثل الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مصوغات صرف العوائد السنوية .
– الخدمات العامة: مثل إعفاءات القروض.
وأشارت إلى أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقعها الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد :هنا.