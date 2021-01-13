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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تشمل إعفاءات القروض.. «المالية» تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة إلكترونياً

تشمل إعفاءات القروض.. «المالية» تتيح الاستعلام عن خدمات جديدة إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة المالية عن عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، لجميع المستفيدين وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأفراد.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتمثل في:

– خدمات المصروفات: مثل سيارات موظفي الدولة واستعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات .

– خدمات المقررات والقواعد: مثل الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مصوغات صرف العوائد السنوية .

– الخدمات العامة: مثل إعفاءات القروض.

وأشارت إلى أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على موقعها الاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد :هنا.

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