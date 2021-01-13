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من بينها ضعف عضلات الساق .. أعراض تنذر بالإصابة بتصلب الشرايين

من بينها ضعف عضلات الساق .. أعراض تنذر بالإصابة بتصلب الشرايين
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تواصل – د ب أ :

يعد مرض الشريان المحيطي ، شكلاً من أشكال تصلب الشرايين، ويبدأ المرض في الظهور عندما ينتقل الكوليسترول الضار من الدم ليستقر على جدران الشرايين، وتتضرر الشرايين.

وقالت مؤسسة القلب الألمانية أن عوامل الخطورة المؤدية لمرض الشريان المحيطي تتمثل في التقدم في العمر والتدخين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والسِمنة وأمراض الكلى المزمنة.

أما أعراض المرض فتتمثل في آلام الساقين وخدر الساقين والإحساس بالبرودة في الساقين والضمور والضعف في عضلات الساق وتغلظ أظافر القدم. وفي الحالات المتقدمة تنشأ جروح مفتوحة (تقرحات) تكون بداية انتشارها من أصابع القدم، وقد تسبب الغرغرينة في الأقدام والساقين.

وإلى جانب العلاج الدوائي قد يتطلب الأمر إجراء قسطرة لإعادة تدفق الدم إلى الأرجل، وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المريض تغيير نمط حياته، حيث ينبغي الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي أي الإقلال من الدهون والملح والسكريات، والابتعاد عن الوجبات السريعة والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضة.

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