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«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد.. ويوضح نطاق تأثيرها

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد.. ويوضح نطاق تأثيرها
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، بداية حالة جوية تاسعة للعام 1442هـ شتوية ممطرة من ديمية لرعدية -بمشيئة الله- يمكن تصنيفها من خقفية لمتوسطة، بدءاً من غد الخميس 1442/6/1هـ وتستمر عدة أيام.

وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وسقوط حبات برد وتذبذب في الحرارة يعقبها موجة برد.

وأشار إلى أن نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال وغرب الرياض وشمال الشرقية وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.

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