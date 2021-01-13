«حماية المستهلك» تنشر الرابط الجديد لاستقبال شكاوى «فواتير المياه» 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تدشين رابط جديد لاستقبال شكاوى عملاء شركة المياه من ارتفاع الفواتير، تحت اسم “منظم المياه”.

وقالت حماية المستهلك في تغريدة على حسابها بتويتر: “انطلاقاً من اهتمام الجمعية بشكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، فقد تم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تخصيص الرابط التالي: (هنا) لتصعيد شكوى المستهلكين، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم يتم معالجة شكواه”.

وأكدت الجمعية استمرار ما نوهت عنه، بأن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها (8590) سوف يتم الرفع بها لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها انطلاقاً من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

من جهته، كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، السبب وراء قيام الجمعية بإغلاق الرابط الأول الذي خصصته لاستقبال شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه.

وقال اليوسف: “إنهم فوجئوا بورود 8 آلاف شكوى في الساعات الأولى من الإعلان عن استقبال الشكاوى من ارتفاع فواتير المياه، مما أدى لحدوث خلل في الموقع، فقرروا إغلاق رابط الشكاوى حتى لا يزيد الخلل، وقدموا وعداً للمستهلكين بفتح رابط جديد في أقرب وقت، وهذا ما حدث بالفعل”.