«المصلح» يوضح حكم صلاة الجنازة بأقل من 4 تكبيرات (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم صلاة الجنازة بأقل من أربع تكبيرات.

وقال الشيخ المصلح :”إن من صفاتها أن تصلى بأربع تكبيرات، وبلا ركوع، فليس فيها ركوع، وهذه التكبيرات بمثابة الأركان، فلا يصح أن يصلي على جنازة بأقل من أربع تكبيرات، في قول جماهير العلماء”.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح: “لو أن المصلي سها فصلى بثلاث تكبيرات، وجبت الإعادة لأن هذه الصلاة لا تجزئ ولا يحصل بها فضل الكفاية”.