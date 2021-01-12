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نصيحة مهمة من طبيب مختص لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد

نصيحة مهمة من طبيب مختص لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. نادر الرحيلي أستاذ الطب النفسي المساعد واستشاري الطب النفسي للأطفال و المراهقين – كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نصيحة مهمة لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، يظن بعض الأهالي حين إخبارهم أن طفلهم مصاب بالتوحد بأن هذا هو نهاية المطاف وأنه لا مستقبل لهذا الطفل والحقيقة أن هذا ليس صحيحا.

وأضاف د. نادر الرحيلي: أن الطفل المصاب بالتوحد إذا تلقى تدخلا في عمرا مبكرا ضمن فريق يشمل طبيبا وأخصائيا نفسيا وأخصائي تخاطب وتربية خاصة وعلاج وظيفي ستتحسن مهاراته وتخف أعراضه.

 

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