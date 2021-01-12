جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن 191 وظيفة في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر (191) وظيفة أكاديمية وبحثية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفق المسميات التالية:
• التخصصات والأقسام والمراكز المستهدفة
– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية » مركز الكربون
– مركز التميز البحثي في المصرفية الاسلامية والتمويل
– السنة التحضيرية (علوم الحاسب)
– المدن والتخطيط الإقليمي
– هندسة الطيران
– السنة التحضيرية (رياضيات)
– المعلومات وعلوم الحاسب
– مادة الأحياء
– مركز التميز البحثي في تكنولوجيا النانو
– هندسة النظم
– قسم الأعمال (المحاسبة، التسويق، إدارة سلسة التوريد)
– برنامج تكنولوجيا السلامة
– قسم الحاسبات وتقنية المعلومات
– مركز اللغة الإنجليزية
– قسم الرياضيات
– الدراسات الإسلامية والعربية
– نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال
– قسم التربية البدنية
– الفيزياء
– نظم المعلومات وإدارة العمليات
– اللغة الإنجليزية
– الإدارة والتسويق
– هندسة الحاسب
– المحاسبة والتمويل
– هندسة وإدارة التشييد
– هندسة النظم
– مركز البيئة والمياه
– الرياضيات والإحصاء
– الدراسات العالمية والاجتماعية
– الكيمياء
– الهندسة الكيميائية
– الإدارة والتسويق
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المدنية والبيئية
– الهندسة المعمارية
– الأحياء
– هندسة البترول
– الدراسات الإسلامية والعربية
– علوم الأرض
– تطوير المهارات
– مركز التكرير والبتروكيماويات
– مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة
– مركز التميز في كفاءة الطاقة
– مركز التميز البحثي في التآكل
– مركز التميز في تطوير المنظمات الغير هادفة للربح
– التعليم الفيزيائي
– السنة التحضيرية (اللغة الإنجليزية)
– السنة التحضيرية (الهندسة الميكانيكية)
– السنة التحضيرية (الفيزياء)
– السنة التحضيرية (المهارات)
– مركز الطاقة والمعالجة الجغرافية (CeGP)
– مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات
– مركز التميز في تحلية المياه
– مكتب التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة
• وأضافت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).