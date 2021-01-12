الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن 191 وظيفة في عدة تخصصات

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن 191 وظيفة في عدة تخصصات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر (191) وظيفة أكاديمية وبحثية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفق المسميات التالية:

– معيد
– محاضر
– أستاذ مساعد
– أستاذ مشارك
– أستاذ
– باحث مشارك
– عالم أبحاث

• التخصصات والأقسام والمراكز المستهدفة

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية » مركز الكربون
– مركز التميز البحثي في المصرفية الاسلامية والتمويل
– السنة التحضيرية (علوم الحاسب)
– المدن والتخطيط الإقليمي
– هندسة الطيران
– السنة التحضيرية (رياضيات)
– المعلومات وعلوم الحاسب

– مكتب التخطيط والجودة
– مادة الأحياء
– مركز التميز البحثي في تكنولوجيا النانو
– هندسة النظم
– قسم الأعمال (المحاسبة، التسويق، إدارة سلسة التوريد)
– برنامج تكنولوجيا السلامة
– قسم الحاسبات وتقنية المعلومات
– مركز اللغة الإنجليزية
– قسم الرياضيات
– الدراسات الإسلامية والعربية
– نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال
– قسم التربية البدنية
– الفيزياء
– نظم المعلومات وإدارة العمليات

– اللغة الإنجليزية
– الإدارة والتسويق
– هندسة الحاسب
– المحاسبة والتمويل
– هندسة وإدارة التشييد
– هندسة النظم
– مركز البيئة والمياه
– الرياضيات والإحصاء
– الدراسات العالمية والاجتماعية
– الكيمياء
– الهندسة الكيميائية
– الإدارة والتسويق
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المدنية والبيئية
– الهندسة المعمارية
– الأحياء
– هندسة البترول
– الدراسات الإسلامية والعربية
– علوم الأرض
– تطوير المهارات
– مركز التكرير والبتروكيماويات
– مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة
– مركز التميز في كفاءة الطاقة
– مركز التميز البحثي في التآكل
– مركز التميز في تطوير المنظمات الغير هادفة للربح
– التعليم الفيزيائي
– السنة التحضيرية (اللغة الإنجليزية)
– السنة التحضيرية (الهندسة الميكانيكية)
– السنة التحضيرية (الفيزياء)
– السنة التحضيرية (المهارات)
– مركز الطاقة والمعالجة الجغرافية (CeGP)
– مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات
– مركز التميز في تحلية المياه
– مكتب التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة

• وأضافت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مواد ذات صلة

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة ضمن برنامج النخبة للخريجين في مشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة ضمن برنامج النخبة للخريجين في مشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>