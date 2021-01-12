جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن 191 وظيفة في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر (191) وظيفة أكاديمية وبحثية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفق المسميات التالية:

– معيد

– محاضر

– أستاذ مساعد

– أستاذ مشارك

– أستاذ

– باحث مشارك

– عالم أبحاث

• التخصصات والأقسام والمراكز المستهدفة

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية » مركز الكربون

– مركز التميز البحثي في المصرفية الاسلامية والتمويل

– السنة التحضيرية (علوم الحاسب)

– المدن والتخطيط الإقليمي

– هندسة الطيران

– السنة التحضيرية (رياضيات)

– المعلومات وعلوم الحاسب

– مكتب التخطيط والجودة

– مادة الأحياء

– مركز التميز البحثي في تكنولوجيا النانو

– هندسة النظم

– قسم الأعمال (المحاسبة، التسويق، إدارة سلسة التوريد)

– برنامج تكنولوجيا السلامة

– قسم الحاسبات وتقنية المعلومات

– مركز اللغة الإنجليزية

– قسم الرياضيات

– الدراسات الإسلامية والعربية

– نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال

– قسم التربية البدنية

– الفيزياء

– نظم المعلومات وإدارة العمليات

– اللغة الإنجليزية

– الإدارة والتسويق

– هندسة الحاسب

– المحاسبة والتمويل

– هندسة وإدارة التشييد

– هندسة النظم

– مركز البيئة والمياه

– الرياضيات والإحصاء

– الدراسات العالمية والاجتماعية

– الكيمياء

– الهندسة الكيميائية

– الإدارة والتسويق

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المدنية والبيئية

– الهندسة المعمارية

– الأحياء

– هندسة البترول

– الدراسات الإسلامية والعربية

– علوم الأرض

– تطوير المهارات

– مركز التكرير والبتروكيماويات

– مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة

– مركز التميز في كفاءة الطاقة

– مركز التميز البحثي في التآكل

– مركز التميز في تطوير المنظمات الغير هادفة للربح

– التعليم الفيزيائي

– السنة التحضيرية (اللغة الإنجليزية)

– السنة التحضيرية (الهندسة الميكانيكية)

– السنة التحضيرية (الفيزياء)

– السنة التحضيرية (المهارات)

– مركز الطاقة والمعالجة الجغرافية (CeGP)

– مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات

– مركز التميز في تحلية المياه

– مكتب التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة

• وأضافت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).