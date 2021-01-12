خلال ساعات.. متحدث الأرصاد يتوقع درجات حرارة تلامس الصفر في عدة مناطق (فيديو)

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توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تدني درجات الحرارة في المملكة لتلامس الصفر المئوية خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله، على عدة مناطق.

وقال القحطاني، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن كتلة هوائية باردة ستؤثر على أجواء المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى درجتين فقط في هذه المناطق، كما أكد إمكانية ملامستها للصفر في بعض المناطق شمال المملكة.

ولفت متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إلى أنه هناك فرصة لهطول أمطار على المناطق الشمالية ويمتد ذلك لمنطقة مكة المكرمة، متوقعًا أن يكون هناك استقرار نسبي في معظم مناطق المملكة.