أجواء رائعة.. الثلوج تكسو «مركز الشفا» باللون الأبيض (صور)

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها الأجواء الرائعة في مركز الشفا بمحافظة الطائف، حيث اكتست الأرض بالثلوج واللون الأبيض.

في سياق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.