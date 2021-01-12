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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أجواء رائعة.. الثلوج تكسو «مركز الشفا» باللون الأبيض (صور)

أجواء رائعة.. الثلوج تكسو «مركز الشفا» باللون الأبيض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها الأجواء الرائعة في مركز الشفا بمحافظة الطائف، حيث اكتست الأرض بالثلوج واللون الأبيض.

في سياق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

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