«الخثلان» يوضح حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم استخدام البعض لمضرب الصعق الكهربائي في قتل الحشرات.
وأضاف الشيخ الخثلان، خلال حواره في برنامج “الجواب الكافي”:” لا بأس بذلك لأن هذا ليس من قبيل التهديد بالنار وإنما قتل هذه الحشرات المؤذية بالصعق الكهربائي”.
حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات ؟
فضيلة الشيخ: أ.د. سعد الخثلان |@saad_alkhathlan
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— شبكة المجد (@AlmajdChannels)January 10, 2021