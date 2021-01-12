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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخثلان» يوضح حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم استخدام البعض لمضرب الصعق الكهربائي في قتل الحشرات.

وأضاف الشيخ الخثلان، خلال حواره في برنامج “الجواب الكافي”:” لا بأس بذلك لأن هذا ليس من قبيل التهديد بالنار وإنما قتل هذه الحشرات المؤذية بالصعق الكهربائي”.

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