وزير التجارة: «نيوم» ستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكار للشباب (فيديو)

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قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي: إن مشروع “نيوم” يربط 3 قارات هي (آسيا- وأفريقيا- وأوروبا)، ويعزز من الشراكات النوعية بين القارات الثلاث.
وأضاف “القصبي” في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن نيوم ستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكار للشباب، مشيراً إلى أن 70% من سكان العالم يستطيعون الوصول إلى نيوم خلال 8 ساعات.
وأوضح أن فكرة مشروع “ذا لاين” التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة الماضية، تُعد فكرة غير مسبوقة، وترمز إلى المستقبل الجديد.
فيديو | د. ماجد القصبي لـ#الإخبارية: فكرة#مشروع_ذا_لاينغير مسبوقة وترمز للمستقبل الجديد وستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكارpic.twitter.com/9tZ6fRRQ5C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)January 12, 2021