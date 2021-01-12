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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وزير التجارة: «نيوم» ستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكار للشباب (فيديو)

وزير التجارة: «نيوم» ستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكار للشباب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي: إن مشروع “نيوم” يربط 3 قارات هي (آسيا- وأفريقيا- وأوروبا)، ويعزز من الشراكات النوعية بين القارات الثلاث.

وأضاف “القصبي” في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن نيوم ستخلق فرص عمل وأفكار للأبحاث والابتكار للشباب، مشيراً إلى أن 70% من سكان العالم يستطيعون الوصول إلى نيوم خلال 8 ساعات.

وأوضح أن فكرة مشروع “ذا لاين” التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة الماضية، تُعد فكرة غير مسبوقة، وترمز إلى المستقبل الجديد.

 

 

 

 

 

 

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