بالصور.. «بلدي الرياض» و«الزراعة» يناقشان وضع أسواق النفع العام بالعاصمة

تواصل – فريق التحرير:

عقد المجلس البلدي بالرياض لقاءً مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مقر المجلس البلدي بحي الملز، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بانتقال الإشراف على أسواق الأنعام والخضار للوزارة، والتنسيق بشأنها.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض بالحضور متمنياً بأن يكون هذا اللقاء مثمراً بين الجانبين، ولتعزيز للعلاقة التكاملية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجلس البلدي بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تلى ذلك استعراض عدداً من مرئيات وتوصيات المجلس المتعلقة بوضع أسواق الأنعام جنوب وشرق وغرب الرياض، في ظل انتقال الإشراف على أسواق الأنعام إلى وزارة الزراعة بالإضافة إلى وضع أسواق الإبل والماشية في الحائر وانتقالها إلى سوق الطوقي.

كما ناقش بلدي الرياض مقترحاته التطويرية كإيجاد سوق نموذجي للأنعام، وسبل تطوير سوق خضار الجملة بالعزيزية، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة “سلة الأسبوع” من خلال إيجاد سوق أسبوعي ينظّم عمل الباعة الجائلين، ويوفر مواقع مناسبة للمزارعين، بالإضافة إلى أهمية تخصيص موقعين لأسواق الإبل لخدمة أهالي شمال وشرق الرياض، وجنوب وغرب الرياض بناء على ما ورد للمجلس من مطالب المواطنين.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس بلدي الرياض الأستاذ خالد العريدي، عدداً من إصدارات وتقارير المجلس لمدير فرع وزارة الزراعة الدكتور ماجد الفراج، مؤكداً على أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع جميع الجهات بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي، والأستاذ عبدالعزيز الراجحي نائب الرئيس، والأستاذ إبراهيم العنزي رئيس لجنة العلاقات العامة والشراكات بالمجلس، والدكتور فهيد السبيعي، والدكتور عثمان آل عثمان، والأستاذ محمد الهويريني، والأستاذة هدى الجريسي، والأستاذة علياء الرويلي، والأستاذة جواهر الصالح أعضاء المجلس، فيما حضر من وزارة الزراعة الدكتور ماجد الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، والمهندس سعد الشهري مدير إدارة المياه بالوزارة، والمهندس عبدالله القرني مدير إدارة البيئة، والدكتور عبدالرحمن السعود مدير إدارة الزراعة.