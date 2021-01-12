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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ارتفعت أسعار النفط 0.7%.. وخام برنت عند 56.1 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط 0.7%.. وخام برنت عند 56.1 دولاراً للبرميل
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تواصل – فريق التحرير :

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.7 في المائة لتتداول عند 56.1 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.8 في المائة لتتداول عند 52.7 دولار للبرميل ، بحسب الاقتصادية .

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

وكان “جولدمان ساكس” قد توقع ارتفاع سعر خام “برنت” إلى مستوى 65 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يُسجل ذلك المستوى مع نهاية 2021، وذلك بدعم من قوة الطلب المتوقعة نتيجة توزيع لقاحات “كورونا”.

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