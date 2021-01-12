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«المواصفات» تمنع المقاولين من استخدام منتجات لا تحمل علامة الجودة

«المواصفات» تمنع المقاولين من استخدام منتجات لا تحمل علامة الجودة
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تواصل – فريق التحرير :

قررت هيئة المواصفات والمقاييس، عدم قبول أي منتجات لا تحمل ختم علامة الجودة للمواد المستخدمة في قطاع المقاولات والإنشاءات وفقاً للوائح الفنية المعتمدة للمنتج .

وشددت الهيئة ، في تعميم لها فقاً لـ”عكاظ”، على ضرورة التأكد من الحصول على المنتجات الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس مسجلة في منصة (سابر).

ووضعت الهيئة لوائح فنية للمواد الأكثر استهلاكاً في قطاع المقاولات، مع وضع خطة زمنية خلال سنة، لحصول هذه المواد على شهادات المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتبليغ الهيئة لوزارة المالية باللوائح التي اعتمدتها، لتقوم الوزارة بإصدار تعاميم لجميع الجهات العامة بتضمن عقودها شرطاً خاصاً ينص على وجود مطابقة هذه المواد للمواصفات والمقاييس السعودية.

من جهة أخرى، أطلقت “المواصفات” برنامج سلامة المنتجات «سليم» للتأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية .

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