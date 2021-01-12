«الغذاء والدواء»: ندرس الترخيص للقاحات جديدة.. وتلقينا طلبات من 5 شركات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

كشف رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، عن إمكانية الترخيص لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بخلاف “فايزر – بيونتيك” المعتمد فعليًا ، وأن الأمر قيد الدراسة لدى الهيئة حالياً .

وقال الجضعي، خلال برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”: إن الهيئة تلقت طلبات من 5 شركات منتجة للقاحات للحصول على ترخيص، مشيراً إلى أن بعضها لم يستكمل كافة إجراءات التقديم لعدم اكتمال التجارب السريرية.

وأضاف الجضعي، أن اعتماد لقاح كورونا سبقته دراسة كاملة لكافة الجوانب، بما في ذلك الأعراض الجانبية، وذلك بواسطة الجهات الرقابية وهيئة الغذاء والدواء.

وأكد أنه فور اكتمال ملفات التقديم لهذه الشركات ستتخذ الهيئة قرارها باعتماد اللقاح من عدمه خلال أسبوعين.