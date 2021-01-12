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توجيه من «الصحة».. استمرار منع الشيشة ومنتجات التبغ بالأماكن العامة

توجيه من «الصحة».. استمرار منع الشيشة ومنتجات التبغ بالأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع عودة استخدام الشيشة في بعض الدول.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الإصابة بكورونا، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس عن تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (158) حالة كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (336949) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (355,706) حالة.

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