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وفاة وزير العمل الأسبق «عبدالرحمن أبا الخيل».. قدم الكثير في خدمة الوطن

وفاة وزير العمل الأسبق «عبدالرحمن أبا الخيل».. قدم الكثير في خدمة الوطن
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تواصل – فريق التحرير:

توفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل، أمس الإثنين، ونعى وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي الوزير أبا الخيل قائلاً “خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد معالي الأستاذ عبدالرحمن عبدالله أباالخيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، الذي قدم الكثير في خدمة الوطن”.

وأضاف الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وشغل الشيخ عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأسهم بشكل فعال في تأسيس البنية التحتية للوزارة باعتباره ثالث وزير يديرها.

ولد “أبا الخيل” عام 1925، وعمل لفترة بوزارة الخارجية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت.

باشر عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل، رحمه الله، التعليم في صغره، مستفيداً من دراسته المبكرة في مسقط رأسه عنيزة بالقصيم، ومن تحصيله العلمي في مدرسة النجاة الشهيرة في الزبير، ثم التحق بالبعثات التعليمية السعودية المبكرة إلى مصر ونال البكالوريوس من كلية الآداب بجامعة القاهرة (1952م).

ثم تنقّل في وظائف دبلوماسية عدّة في القاهرة وبيروت حتى عام 1958م، ثم عاد إلى المملكة وعُيّن مديراً عاماً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمدة عامين، عاد في إثرها إلى وزارة الخارجية، ثم نُدب للعمل عضو مجلس إدارة منتدب في شركة الاسمنت بجدة.

وفي عام 1961م، اختير وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة التي شكّلها الأمير فيصل في أواخر عهد الملك سعود، واستمر لمدة قاربت الخمسة عشر عاما، ثم عاد في العام التالي إلى وزارة الخارجية سفيراً في مصر لمدّة أربع سنوات، ثم صار مديراً عاماً لمؤسسة المدينة الصحفية لمدّة ثلاث سنوات، واختير في عام 1993م عضواً في مجلس الشورى في دورته الأولى بعد تحديثه.

 

 

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    قدمت خروجي نهائي لزوجتي وهي هاربة من منزلي كيف هل ابلغ عنها هروب ام ماذا افعل حتى اخلي مسؤوليتي القانونية