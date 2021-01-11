تحذير مهم من «المرور» بشأن منبهات المركبات

تواصل – فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور مجدداً من خطورة استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة إلى ذلك.
وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن استعمال قائد المركبة لمنبه السيارة، دون الحاجة لذلك يتسبب في إزعاج الآخرين ويربك قائدي المركبات”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور: “لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين باستخدامك منبه السيارة دون الحاجة إليه”.
استعمال منبّه المركبة لغير الحاجة يتسبب بإزعاج الآخرين، ويربك قائدي المركبات
#المرور_السعوديpic.twitter.com/Ptc6uG8Cgp
— المرور السعودي (@eMoroor)January 11, 2021