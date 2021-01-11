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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير مهم من «المرور» بشأن منبهات المركبات

تحذير مهم من «المرور» بشأن منبهات المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور مجدداً من خطورة استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة إلى ذلك.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن استعمال قائد المركبة لمنبه السيارة، دون الحاجة لذلك يتسبب في إزعاج الآخرين ويربك قائدي المركبات”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين باستخدامك منبه السيارة دون الحاجة إليه”.

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