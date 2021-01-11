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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«خالد بن سلمان»: المملكة حريصة على التوصل لحل سياسي شامل في اليمن

«خالد بن سلمان»: المملكة حريصة على التوصل لحل سياسي شامل في اليمن
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الإثنين، مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إنه بحث خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية”.

وأكد خالد بن سلمان خلال اللقاء، حرص المملكة على التوصل إلى حلٍّ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.

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