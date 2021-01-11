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شاهد.. سيول هادرة محملة بالبرد جنوب مكة

شاهد.. سيول هادرة محملة بالبرد جنوب مكة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجريان السيول الهادرة المحملة بالبرد في المغمس جنوب مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، أن يستمر نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، وكذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.

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