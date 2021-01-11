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«حماية المستهلك» تطلق رابطاً جديداً لاستقبال «شكاوى المياه»

«حماية المستهلك» تطلق رابطاً جديداً لاستقبال «شكاوى المياه»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حماية المستهلك، أنه تم استقبال ٨٥٩٠ شكوى من ارتفاع المياه يوم أمس الأحد، كما أعلنت عن إطلاق رابط جديد لاستقبال الشكاوى.

وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”: إنه نظرًا لوجود خلل في النموذج الإلكتروني الذي تم نشره (أمس) لاستقبال شكاوى ارتفاع المياه، تودّ الجمعية التنويه على أنه تم إيقاف الرابط والاحتفاظ بما تم استقباله من شكاوى والتي بلغ عددها (٨٥٩٠) شكوى.

وأضافت جمعية حماية المستهلك أنه سيتم نشر رابط جديد اليوم الثلاثاء لمن لم يتمكن من تقديم الشكوى.

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