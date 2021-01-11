الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بعصابة اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات بالرياض

الإطاحة بعصابة اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الرياض من الإطاحة بعصابة اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات و كسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت جرائمهم في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات و كسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Image

مواد ذات صلة

الأمن البيئي يضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض (صور)

الأمن البيئي يضبط 70 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض (صور)

القبض على مواطنين امتهنا كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها بالرياض

القبض على مواطنين امتهنا كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها بالرياض

شرطة الرياض تُطيح بعصابة المتاجرة في شرائح الاتصال.. وإحالتهم لـ«النيابة العامة»

شرطة الرياض تُطيح بعصابة المتاجرة في شرائح الاتصال.. وإحالتهم لـ«النيابة العامة»

وصول أولى الرحلات القطرية لمطار الرياض.. و«الخطوط السعودية» تسير 7 رحلات أسبوعياً إلى الدوحة

وصول أولى الرحلات القطرية لمطار الرياض.. و«الخطوط السعودية» تسير 7 رحلات أسبوعياً إلى الدوحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>