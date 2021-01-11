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شرطة الرياض تُطيح بعصابة المتاجرة في شرائح الاتصال.. وإحالتهم لـ«النيابة العامة»

شرطة الرياض تُطيح بعصابة المتاجرة في شرائح الاتصال.. وإحالتهم لـ«النيابة العامة»
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تواصل – واس :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 7 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت – بفضلٍ الله – عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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