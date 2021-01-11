الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل إبراز «هوية مقيم الرقمية» يكفي للتحقق من حاملها؟.. متحدث «الجوازات» يوضح

هل إبراز «هوية مقيم الرقمية» يكفي للتحقق من حاملها؟.. متحدث «الجوازات» يوضح
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد  المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن إبراز “هوية مقيم الرقمية ” التي تم إطلاقها مؤخراً على تطبيق ” أبشر أفراد ” كافية للتحقق من حاملها.

وأوضح “العتيبي” أن الاحتفاظ بـ”هوية مقيم الرقمية” على الهاتف المحمول للمستفيد تكفي لإبرازها لأي جهة أمنية أو عند التعامل مع الجهات الرسمية التي تطلب إبراز الهوية للتأكد من هوية حاملها بوجود إنترنت أو بدونه، مشيراً إلى أن الهوية المطبوعة ذات السمات الأمنية العالية تبقى هي المرجع والأساس- وفقاً لـ”الرياض”-.

ولفت “العتيبي” إلى أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الأمن العام»: ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

«الأمن العام»: ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

«كابسارك»: المملكة تتجه لخفض استخدام أجهزة «تكييف النوافذ».. لهذا السبب

«كابسارك»: المملكة تتجه لخفض استخدام أجهزة «تكييف النوافذ».. لهذا السبب

«الحصيني» يتوقع: موجة برد قوية تؤثر على الرياض في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع: موجة برد قوية تؤثر على الرياض في هذا الموعد

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>