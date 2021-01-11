هل إبراز «هوية مقيم الرقمية» يكفي للتحقق من حاملها؟.. متحدث «الجوازات» يوضح

تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن إبراز “هوية مقيم الرقمية ” التي تم إطلاقها مؤخراً على تطبيق ” أبشر أفراد ” كافية للتحقق من حاملها.

وأوضح “العتيبي” أن الاحتفاظ بـ”هوية مقيم الرقمية” على الهاتف المحمول للمستفيد تكفي لإبرازها لأي جهة أمنية أو عند التعامل مع الجهات الرسمية التي تطلب إبراز الهوية للتأكد من هوية حاملها بوجود إنترنت أو بدونه، مشيراً إلى أن الهوية المطبوعة ذات السمات الأمنية العالية تبقى هي المرجع والأساس- وفقاً لـ”الرياض”-.

ولفت “العتيبي” إلى أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.