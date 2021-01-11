«الخثلان» يوضح حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر.

وقال الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”: “عليه أن يقضي هذه الصلاة ما دام في بلد الإقامة”.

وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن هذا الشخص قد فرط في تحري القبلة، وعليه أن يتأكد ويتحرى قدر المستطاع عن القبلة، وعليه أن يقضي هذه الصلاة طالما كان في بلد الإقامة.