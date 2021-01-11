الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخثلان» يوضح حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر.

وقال الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”: “عليه أن يقضي هذه الصلاة ما دام في بلد الإقامة”.

وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن هذا الشخص قد فرط في تحري القبلة، وعليه أن يتأكد ويتحرى قدر المستطاع عن القبلة، وعليه أن يقضي هذه الصلاة طالما كان في بلد الإقامة.

مواد ذات صلة

«الشيخ الخثلان» يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها

«الشيخ الخثلان» يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها

الشيخ الخضير يوضح حكم «ترك الأظافر».. وهل يجوز الصلاة بأظافر طويلة؟

الشيخ الخضير يوضح حكم «ترك الأظافر».. وهل يجوز الصلاة بأظافر طويلة؟

خلال كلمة له في مهرجان الحمضيات.. «الخثلان» يوضح أهمية التدبر في عظمة خلق الله (فيديو)

خلال كلمة له في مهرجان الحمضيات.. «الخثلان» يوضح أهمية التدبر في عظمة خلق الله (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم

الشيخ الخثلان يوضح حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>