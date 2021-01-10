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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يستعرض الفرص الواعدة والمستجدات الإقليمية مع وزير خارجية إيطاليا

ولي العهد يستعرض الفرص الواعدة والمستجدات الإقليمية مع وزير خارجية إيطاليا
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

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